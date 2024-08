Homem é preso em flagrante após invadir casa de mulher que mora sozinha

Uma mulher, de 38 anos, ligou para os vizinhos dizendo que um homem desconhecido havia invado sua casa, por volta de 01h37, desta quinta-feira (8), na avenida Alameda Jornalista Nila Capelo Sobrinho, no bairro Montanini, em Três Lagoas.

Segundo a polícia, no momento da invasão a residência, a vítima ficou com medo, se trancou no banheiro e ligou para 190, para pedir ajuda. Chegando ao local, os policiais localizaram um homem, de 55 anos, na cozinha da casa, com uma faca na mão.

O homem ainda tentou abrir a fechadura da porta do quarto da mulher. À polícia, o suspeito contou que estava bebendo em um bar e entrou na casa fugindo de uma pessoa, que não soube identificar. A vítima informou que mora sozinha na casa.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, sem lesões corporais, aparentemente. Foi registrado boletim de ocorrência para as devidas providencias.