Homem é preso em flagrante ao tentar invadir casa de idosa em Três Lagoas

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante por tentativa de furto após invadir uma casa no início da noite dessa segunda-feira (22), na avenida Antônio Trajano, no bairro São Jorge, em Três Lagoas.

Por volta das 22h, uma mulher entrou em contato com a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) informando que estava tentando ligar para a Polícia Militar, mas sem sucesso. Ela relatou que, ao verificar as imagens do circuito interno da casa da mãe dela, que é idosa e estava sozinha, ela flagrou um homem invadindo a residência.

Policiais civis da Depac foram até o local e avistaram o suspeito deixando o imóvel ao pular o muro. O homem recebeu voz de prisão e, ao ser questionado sobre a presença no local, alegou ser parente da idosa. No entanto, a vítima negou essa versão, afirmando que o suspeito era apenas um andarilho que frequentemente perambulava entre a Praça da Bíblia, na rodoviária municipal, e a região da casa dela, mas que não tinha qualquer relação familiar com ele.

O homem utilizou uma tábua encostada no muro vizinho para invadir a residência, conseguindo passar pela cerca de arame farpado. Após ser levado à delegacia e prestar depoimento, o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado, com abuso de confiança mediante fraude, escalada e destreza.