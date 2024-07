Homem é preso por apropriação indébita e carro furtado em MT é recuperado em Três Lagoas

O Setor de Investigações Gerais (SIG) prendeu um homem, de 56 anos, por apropriação indébita, na tarde desta quinta-feira (25), na rua Yamaguti Kankit, no bairro Carioca, em Três Lagoas.

Investigadores do SIG receberam informações da polícia do estado de Mato Grosso sobre um homem que teria se apoderado de um carro e um aparelho celular pertencentes a uma empresa, desaparecendo em seguida. As últimas informações indicavam que o suspeito e o veículo haviam sido vistos nas proximidades da Lagoa Maior e na rua citada.

Após receberem as denúncias, os investigadores coletaram dados e, em campo, localizaram o veículo, que estava sendo procurado judicialmente, estacionado na rua Yamaguti Kankit, em frente a uma residência próxima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Durante a vigilância, constataram que o carro utilizava uma placa diferente da registrada no Detran-MT.

Quando o suspeito tentou sair com o veículo, os policiais do SIG o abordaram. O homem, ao perceber a presença policial, se entregou imediatamente. Segundo os policiais, ele confessou estar de posse do carro e do celular da empresa, admitindo que havia deixado o estado de Mato Grosso sem devolver os bens, caracterizando a apropriação indébita. O suspeito também informou ser foragido da justiça do Paraná e que havia se mudado para Três Lagoas.

Verificando o sistema nacional de justiça integrado, os investigadores localizaram uma ordem de prisão expedida pela 2ª Vara de Justiça de Curitiba, no Paraná. O homem foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde ficou à disposição das justiças dos estados de Mato Grosso e Paraná, respondendo pelo crime de apropriação indébita e outros delitos supostamente cometidos no passado.