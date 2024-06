Homem esfaqueado no bairro Vila Haro segue internado

José Leandro Pinto Romão dos Santos, de 37 anos, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora, após ser vítima de tentativa de homicídio, no dia 18 de junho, na região entre os bairros Vila Haro e Guanabara, em Três Lagoas.

Segundo testemunhas, José Leandro foi sequestrado por suspeitos, por volta de 18h30, nas proximidades do Crase “Coração de Mãe”, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Haro. Duas horas depois, ele foi encontrado em um terreno baldio com graves ferimentos causados por arma branca.

José Leandro foi socorrido primeiro por moradores e depois pelo Samu. Ele teve cortes pelo corpo e quase foi degolado, só não morreu porque não foi atingida a traqueia ou carótida. O hospital informou que ele está recebendo tratamento na UTI. O caso está sendo investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.