Homens são flagrados utilizando drone para jogar celulares dentro do presídio de Três Lagoas

O 2° Batalhão de Polícia Militar, por meio da Força Tática, divulgou uma nota, nesta segunda-feira (3), sobre a detenção de um homem, de 37 anos, flagrado com dois comparsas tentando usar um drone para enviar contrabando ao Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.

Em nota referente à operação "Corpus Christi" da Polícia Militar, a guarnição da Força Tática estava realizando rondas na região do presídio quando avistou um carro com três ocupantes, próximo à mata ao redor do presídio. Ao perceberem a aproximação do camburão da PM, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados pela equipe da Força Tática após obedecerem a ordem de parada.

Durante a busca no veículo, descobriu-se que o trio teria ido ao local para usar um drone para enviar celulares e chips aos internos do presídio. Foram encontradas duas bolsas contendo um drone, cinco baterias e um carregador.

Os três homens, dois de 34 anos e um de 37 anos, receberam voz de prisão. Foi descoberto que o suspeito de 37 anos tinha um mandado de prisão em aberto. O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).