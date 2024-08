Hospital Regional de Três Lagoas é aprovado para programa de controle de infecções hospitalares

O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a SES (Secretaria de Estado da Saúde), por meio da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Adulto, passa a integrar o programa ‘Saúde em Nossas Mãos’, uma iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – Proadi-SUS.

Com o objetivo de ajudar hospitais em todo o Brasil a aprimorar o atendimento pelo SUS, além de incentivar pesquisas, uso de novas tecnologias e gestões assistenciais específicas, o programa fortalece a troca de conhecimentos. “Temos a certeza de que nossos esforços, sugestões e ideias serão continuamente discutidos e aperfeiçoados, com o intuito de aprimorar nosso atendimento e melhorar a assistência prestada aos pacientes”, comenta Paulo Henrique da Silva Sousa, coordenador da UTI Adulto.

Continue Lendo...

Os projetos são supervisionados pelo Ministério da Saúde, Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), entre outras entidades de classe de abrangência nacional, garantindo que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficiente nos atendimentos do SUS.

“Essa dedicação constante reflete o compromisso da equipe em oferecer cuidados de alta qualidade, garantindo que cada detalhe do atendimento seja revisto e aprimorado conforme necessário”, pontua Henrique Schultz, diretor geral do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé.

O programa ‘Saúde em Nossas Mãos’ tem como objetivo reduzir em até 50% as taxas de infecções hospitalares e terá duração de três anos. O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé contará com o apoio do Instituto Oswaldo Cruz. “Este indicador de qualidade no atendimento será de grande valia para o futuro da nossa operação. Participar de uma pesquisa tão detalhada e ter a oportunidade de refletir sobre como podemos melhorar nossa estrutura é uma honra. Isso nos dá ainda mais confiança de que estamos no caminho certo”, reforça Ariane Muniz, diretora de Enfermagem.

A coordenação da UTI Adulto concluiu a etapa de entrega da documentação e aguarda a definição da data de início do programa, a ser estabelecida pelo núcleo do Proadi-SUS. O Saúde em Nossas Mãos é um projeto colaborativo focado na redução de três principais tipos de IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde) em UTIs do SUS em todo o Brasil. O programa auxilia as UTIs na elaboração de planos de contingência, recomendações para o fluxo de atendimento de emergências e capacitação virtual de profissionais de saúde.

*Com informações da Secretaria de Estado da Saúde