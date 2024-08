Iagro lança edital de concurso com 29 vagas em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou o edital do concurso para atuação na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro). O Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) é o responsável pelo processo do certame. As inscrições vão até 29 de agosto, no site. Interessados devem pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 195,36.

O cargo ofertado é para Fiscal Estadual Agropecuário. São 29 vagas são destinadas a médicos veterinários graduados por uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Do total, 21 vagas são para ampla concorrência, seis para pretos e pardos, uma para indígena e uma para pessoas com deficiência (PCD).

O salário inicial é de R$ 7.248,47. A carga horária é de 40 horas semanais. Uma exigência do edital é que os candidatos tenham habilitação na categoria B.

O processo será divido em três etapas: a objetiva em 22 de setembro; a de títulos em 16 de outubro; e a fase de investigação social em 6 novembro. O resultado final está previsto para 19 de novembro.

A Iagro é uma autarquia vinculada ao Governo do Estado, que atua na promoção de políticas públicas de educação, saúde e fiscalização de animais e vegetais. A agência também faz o controle dos bens produtos e serviços agropecuários seguindo as normas do Estado. A sede fica na capital Campo Grande, mas há outras filiais no estado, sendo uma em Três Lagoas.

