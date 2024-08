IFMS de Três Lagoas oferta 160 vagas para cursos integrados ao ensino médio para 2025

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou, nesta quinta-feira (1º), o edital que abre o processo seletivo para ingresso em cursos técnicos gratuitos integrados com o ensino médio no ano de 2025. Para Três Lagoas, são ofertados os cursos de Informática e Eletrotécnica.

São oferecidas, ao todo, 1.760 vagas nos dez municípios onde o IFMS tem campus: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com início das aulas no 1º semestre letivo de 2025.

O edital oferta 11 opções de cursos técnicos integrados, todos com duração de três anos: Administração, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Os interessados devem ter concluído o 9° ano do ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2025. Outra regra é que o candidato deve ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu próprio nome.

Ação Afirmativa (cotas)

Metade das vagas ofertadas pelo IFMS é reservada a estudantes que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Essas vagas serão distribuídas para candidatos com renda familiar per capita menor que um salário mínimo e para candidatos com qualquer renda familiar.

Nesses dois grupos ainda há vagas reservadas para negros e pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

De acordo com a presidente da comissão organizadora do processo seletivo, a pedagoga do IFMS Glaucia Lima, todos os candidatos irão concorrer primeiro pela nota no Exame. Será ela a determinar a classificação final.

"Será publicada a classificação geral dos candidatos, que é obtida pela nota do Exame, observando os critérios de desempate, quando necessário. A chamada para matrícula é composta pelos 20 primeiros colocados na classificação geral, independentemente da cota escolhida, e os primeiros colocados de cada uma das cotas, conforme o quadro de vagas", explica.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção, entre 6 de agosto e 26 de setembro.

O candidato que não tiver acesso à internet poderá ir até à Central de Relacionamento (Cerel) de qualquer campus do IFMS e solicitar um computador para fazer a inscrição. Para isso, deve consultar o endereço e horário de atendimento do campus.

A taxa de inscrição é de R$ 20, e deve ser paga até 27 de setembro via PagTesouro, nas opções Pix, cartão de crédito ou boleto.

Poderão pedir a isenção da taxa de inscrição (gratuidade) candidatos matriculados no 9º ano de escolas públicas e/ou que tenham o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A solicitação deverá ser feita até 6 de setembro, no momento em que o candidato se inscrever. Os documentos que irão comprovar a isenção deverão ser anexados no sistema, de acordo com as orientações descritas no subitem 4.5.4 do edital de abertura do processo seletivo.

Aquele que tiver a solicitação indeferida (negada), deverá pagar a taxa de inscrição até a data limite para poder fazer a prova.

Prova

A prova será aplicada no dia 20 de outubro, nos dez municípios onde o IFMS possui campus, e terá duração de 4 horas.

O Exame de Seleção é uma prova escrita composta por 30 questões, nas áreas de Língua Portuguesa (10), Matemática (10) e Conhecimentos Gerais (10).

O conteúdo programático (o que cai na prova) pode ser consultado no anexo X do edital de abertura do processo seletivo.

No dia da prova, o candidato deverá levar um documento oficial de identificação com foto, caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis e borracha. Serão permitidos pequenos lanches e garrafa de água transparente e sem rótulo.

Dica: candidatos que queiram consultar provas e gabaritos de edições anteriores do Exame de Seleção para estudar podem acessar os arquivos na página do processo seletivo.

A previsão é que o resultado final do Exame de Seleção 2025 seja publicado no dia 17 de dezembro, com matrículas em janeiro e início das aulas previsto para março. Para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o edital, o contato é [email protected].

Vagas do Exame de Seleção 2025

*Aulas no período matutino, podendo ocorrer no vespertino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

*Aulas no período vespertino, podendo ocorrer no matutino para atendimento da distribuição da carga horária do curso.

*Com informações do IFMS