IFMS tem mais de 160 vagas em aberto para cursos técnicos integrados em Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) de Três Lagoas está oferecendo 160 vagas para cursos técnicos integrados com o ensino médio, divididas entre os cursos de Eletrotécnica e Informática. São 80 vagas para cada curso, com opções de turno matutino e vespertino.

De acordo com a coordenadora do curso técnico em Eletrotécnica, Michela Souza, a taxa de inscrição é de R$ 20, porém, estudantes de escolas públicas matriculados no 9º ano, pessoas registradas no CadÚnico, e aqueles que não completaram o ensino médio podem solicitar isenção da taxa.

As inscrições podem ser feitas pelo site do IFMS ou presencialmente no campus Três Lagoas, onde computadores e acesso à internet estão disponíveis. O prazo para inscrições é até 26 de setembro, e a prova será realizada em 20 de outubro.

Além dessas vagas, o IFMS também disponibiliza vagas remanescentes para o curso técnico em Administração, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para este curso, é necessário ter concluído o ensino fundamental e ter mais de 18 anos.

As inscrições são gratuitas e a matrícula é realizada por ordem de chegada, com a apresentação de documentos como histórico escolar, documento com foto e, para homens, comprovante de regularidade com o serviço militar.

Segundo a coordenadora do curso técnico em Administração, Bruna Silveira, a turma para o segundo semestre tem 40 vagas, com algumas já preenchidas. Alunos frequentes receberão uma bolsa de aproximadamente R$ 360. O curso tem duração de 2 anos, com aulas de segunda a quinta-feira, das 18h50 às 22h50, e ao final, os alunos obtêm o diploma de ensino médio e técnico em Administração.

