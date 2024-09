Incêndio em área do Exército de Três Lagoas destrói 2 hectares e foi provocado por fios de poste

O incêndio registado na área de reserva da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, em Três Lagoas, na noite de quinta-feira (26), atingiu aproximadamente 2 hectares. A informação foi confirmada pelo 5º Grupamento de Bombeiros Militar, que atuou contra as chamas com três equipes. Eles utilizaram sopradores, caminhões-pipa e abafadores. As chamas assustaram os moradores e motoristas que circulavam pelo local, que fica no Centro da cidade.

No final da tarde de quinta-feira, houve uma ventania e ameaça de forte chuva. De acordo com o Comando Militar do Oeste (CMO), o incêndio foi provocado após dois fios de um poste se encostarem durante a ventania. Houve um curto-circuito, faíscas caíram e o fogo se propagou pela área.

Continue Lendo...

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, a declaração dos militares foi de que o fogo iniciou no centro do Exército e se propagou até às margens da rua João Gonçalves de Oliveira, que aos fundos da unidade. “A informação de que teria iniciado o fogo às margens da rua não procede. Não se trata de um incêndio criminoso, como foi cogitado. O que aconteceu foi que a fiação do antigo paiol estava exposta e, literalmente, os fios se encostaram, iniciando fagulhas”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram 40 minutos de combate ao incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve registro de animais silvestres feridos, na área de reserva.

Confira a reportagem abaixo: