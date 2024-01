Interdição da rua Yamaguti Kankit devido às obras se estenderá por mais 20 dias

A interdição, inicialmente programada como temporária, da rua Yamaguti Kankit, juntamente com a rua Said Adib, para as obras de macrodrenagem que abrangerão os bairros São Carlos, Guanabara, Itamarati, São João, Carioca e áreas adjacentes, será prolongada por aproximadamente 20 dias, caso não ocorram chuvas. A interdição, que era parcial, passará a ser total, informa a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

Este procedimento faz parte do projeto de macrodrenagem, cujo objetivo é aprimorar a qualidade de vida dos residentes e de todos que circulam pela região. A administração municipal solicita a atenção de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam pelo local, pois, além da vala, será necessário conviver com maquinários e trabalhadores em ação. A prefeitura agradece a compreensão e colaboração de todos durante o período de interdição temporária.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

