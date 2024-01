Rua Yamaguti Kankit terá interdição temporária devido às obras de macrodrenagem

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), comunica aos moradores e transeuntes do Bairro São Carlos e regiões adjacentes que, na quarta-feira (24), a Rua Yamaguti Kankit, juntamente com a Rua Said Adib, estará parcialmente interditada para a realização de obras relacionadas ao projeto de macrodrenagem.

A intervenção é parte integrante do projeto de macrodrenagem, que visa aprimorar a qualidade de vida dos residentes e de todos que circulam pela região. A Administração Municipal solicita a atenção dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam pelo local, pois, além da vala, será necessário conviver com maquinários e trabalhadores em ação.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas