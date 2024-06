Inverno será mais seco e até 4ºC mais quente em Três Lagoas

O Inverno começa nesta quinta-feira (20), às 16h51, no horário de Mato Grosso do Sul. De acordo com meteorologistas, a estação será marcada por baixa umidade do ar devido à falta de chuvas no estado. Os últimos dias de Outono já indicam como será o Inverno, com dias mais quentes, secos e chuvas abaixo da média.

O Inverno já começa com um alerta de maior risco de incêndios devido ao clima seco. Os dias serão mais curtos e as noites mais longas. A estiagem será bem mais severa em Mato Grosso do Sul do que nos últimos anos. O meteorologista Natálio Abrahão explica que o fim do El Niño e o início do La Niña influenciarão as condições climáticas. “O inverno terá características climáticas típicas de Mato Grosso do Sul: ausência de chuva, baixos volumes de precipitação e umidade relativa do ar frequentemente abaixo de 30%. Dois fatores predominantes serão a condição de neutralidade, sem influência de El Niño ou La Niña. Isso significa que os bloqueios atmosféricos devem persistir, mantendo o estado com baixa umidade, ausência de nuvens e pouca ou nenhuma chuva, pelo menos até o dia 10 a 15 de julho”.

A umidade relativa do ar ficará por vários dias abaixo do recomendado. Em Três Lagoas, os valores devem registrar 30%. Com o clima seco e a fumaça das queimadas em terrenos baldios, pessoas com problemas respiratórios, como a dona de casa Iracélia Constantia dos Santos, sofrem ainda mais. “Está sendo horrível para mim. Estou com uma gripe terrível e eu já tenho problemas de alergia. Não está sendo difícil apenas para mim, mas para muita gente”, ela afirma.

A escassez de chuva deve se agravar nos meses de julho e agosto, com mais dias secos previstos para Três Lagoas. A dona de casa Thaynara Jeniffer de Oliveira é mais uma que está sofrendo com esse tempo seco. “Esse tempo seco tem acabado com a gente. Principalmente eu que tenho problemas de alergias. No meu bairro é muito seco e tem muita poeira, o que acaba prejudicando a saúde”.

Neste Inverno de 2024, as pessoas usarão bem menos os cobertores e agasalhos. A temperatura média ficará 4°C acima. A previsão é de novas ondas de calor, sem grande intensidade de frio, exceto por uma frente fria que se aproxima do estado no dia 15 de julho.

Depois disso, calor e tempo seco continuarão predominando, como pontua o meteorologista. “As condições de estiagem, baixa umidade e temperaturas frequentemente acima de 30°C na região Leste são preocupantes. A ausência de chuva, especialmente nos meses de agosto e setembro, aumenta o risco de queimadas, resultando em fumaça, fuligem e calor intenso”.

