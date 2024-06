ISI Biomassa promove workshop internacional de inovação em Três Lagoas

O papel da inovação na busca pela energia verde foi o tema do Net Zero - 3º Workshop Internacional de Inovação em Biomassa. O evento foi realizado nesta quarta-feira (19), no auditório do ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa), em Três Lagoas.

O workshop apresentou as principais novidades do setor de energia renovável, apresentando pesquisas em bioeconomia, biomassa e biomateriais que vêm sendo desenvolvidas internacionalmente.

Continue Lendo...

Durante o evento, houve a apresentação de cases sobre energia sustentável, palestrantes renomados e temas alinhados às demandas do mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-regional do Senai em Mato Grosso do Sul, Rodolpho Mangialardo, esteve presente e destacou a relevância do workshop. “São discussões importantes na área do carbono, para que possamos ter carbono neutro, oportunidades de armazenamento, ou seja, traz um conceito muito técnico e fantástico para a região, onde a biomassa é abundante, devido as indústrias de celulose”, destacou.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: