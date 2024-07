Jovem com mais de 40 passagens pela polícia é preso e adolescente apreendido no Alvorada

O Grupo Especial Tático de Motos (Getam), do 2º Batalhão de Policiamento Militar (2º BPM), prendeu um jovem, de 19 anos, em flagrante, por tráfico de drogas. Também apreendeu um adolescente, de 17 anos, por ato infracional análogo ao tráfico após denúncias anônimas, no início da noite de segunda-feira (29), de que traficantes de Castilho, interior paulista, estariam em um veículo com drogas, que seriam comercializados, em Três Lagoas.

Por volta de 17h45, denúncias no telefone 190 da PM, informavam que dois moradores de Castilho (SP), estavam em um EcoSport branco, com destino a Três Lagoas, e a razão da visita seria a venda de entorpecentes. O Getam e a Rádio Patrulha foram designados para a divisa entre os dois estados, na tentativa de localizar os suspeitos e averiguar a denúncia.

Continue Lendo...

Durante o trabalho de buscas, os militares conseguiram localizar o veículo suspeito, na rua Drº José Amílcar Congro Bastos, no bairro Jardim Alvorada. Duas pessoas estavam no carro, sendo um de 19 anos e o adolescente, de passageiro e identificado pelo apelido de "Galego".

Após receberem ordens para parar o veículo, policiais do Getam teriam percebido que o jovem havia jogado algo embaixo do carro antes de se por em posição para ser revistado. Ao conferir o que teria sido jogado, os militares encontraram uma pedra de crack pesando 3,3g, que daria para fazer até 20 porções, além de 5,3g de maconha, que estava dentro do veículo.

O suspeito, que tem mais de 40 registros na policia por crimes de tráfico, furtos qualificados, violação de domicílio, entre outros, recebeu voz de prisão novamente por tráfico de drogas e corrupção de menores, devido usar um adolescente para práticas criminosas. O menor, que é frequentemente apreendido por atos infracionais de tráfico de drogas e por realizar frequentemente furtos de motocicletas, em Três Lagoas, foi apreendido e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).