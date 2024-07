Julho começa com frio de 15°C em Três Lagoas

O primeiro dia de julho começou com céu nublado. Em algumas regiões caiu uma garoa fina e frio. A segunda-feira (1), será de tempo fechado, e não tem previsão de chuva, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) neste começo de mês são esperadas mínimas entre 5ºC e 10ºC com destaque para as regiões Sul e Sudeste.

Continue Lendo...

O tempo firme segue com sol e variação de nebulosidade por conta de uma massa de ar frio e seco que começa a se afastar durante a semana. Assim as temperaturas sobem gradativamente chegando aos 34ºC, principalmente na quarta e na quinta-feira com destaque para as regiões Norte, Leste e Pantaneira.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 15°C, e a máxima não passa dos 28°C.