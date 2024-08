Justiça Eleitoral começa a analisar registros de candidaturas em Três Lagoas

Passado o período das convenções partidárias, a Justiça Eleitoral inicia a análise dos registros de candidaturas. Em Mato Grosso do Sul, até esta terça-feira (6), foram registrados 760 candidatos a vereador, 30 para prefeito e 30 para vice-prefeito.

As convenções partidárias são eventos importantes onde são escolhidos os nomes dos candidatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Após essa etapa, os pedidos de registro de candidatura devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, apenas dois partidos, PSTU e União, tinham registrado seus pedidos, conforme informações do site DivulgaCand. No entanto, na manhã desta quarta-feira (6), já consta a candidatura do PSDB e Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A chefe da 51ª zona eleitoral, Juliane, informou que, a partir de agora, o trabalho no cartório será intenso, pois mesmo após o registro, as candidaturas ainda podem sofrer impugnações.

Veja a reportagem abaixo: