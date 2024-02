Ladrão é preso ao invadir o Centro de Controle de Zoonoses e tentar furtar botijão de gás

Um homem, de 25 anos, foi preso após ser flagrado, por câmeras de circuito interno de segurança, furtando o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na manhã de domingo (11), na rua Egídio Thomé, no bairro Vila Alegre, na região Leste de Três Lagoas.

Por volta das 11h, a empresa responsável pelo monitoramento das câmeras instaladas no local observou alguém adentrando as dependências do CCZ e imediatamente acionou a Polícia Militar. Uma equipe de Rádio Patrulha compareceu ao local e encontrou o suspeito dentro do CCZ, procedendo à sua prisão em flagrante.

Ao ser questionado sobre a presença no local, o homem afirmou aos militares que havia consumido drogas em grande quantidade na noite anterior e que entrou no CCZ para dormir. Uma consulta ao sistema da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelou que o suspeito possuía diversas passagens por furto. Em uma sacola de supermercado que estava com o mesmo, foi encontrado um aparelho Tablet, dois carregadores de celular e um alicate.

Durante uma inspeção no prédio, os militares identificaram danos na porta de vidro e constataram que o interior do local estava completamente revirado. Um botijão de gás, que havia sido furtado do CCZ, foi encontrado nos fundos do estabelecimento. O homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e furto qualificado.