Ladrões armados que invadiram agência dos Correios de Inocência são transferidos para Três Lagoas

Os dois assaltantes presos por invadir a agência dos Correios, no município de Inocência (MS), foram transferidos para a Polícia Federal de Três Lagoas. O crime ocorreu na quarta-feira (21) e a dupla, de 22 e 28 anos de idade, foi presa logo depois da ação criminosa quando tentava fugir. Por se tratar de uma unidade do governo federal, a PF abriu inquérito para investigar o caso.

De acordo com a Polícia Militar, que fez a prisão e o boletim de ocorrência, os criminosos entraram na agência se passando por clientes. Quando estavam no balcão de atendimento, anunciaram o assalto com armas em punho. Eles renderam funcionários e clientes que estavam no local.

Durante o assalto, os ladrões teriam ameaçado de morte as vítimas e roubado delas, joias, celulares e a carteira. Eles também arrombaram o cofre da unidade dos Correios. Depois de pegar o dinheiro e os pertences das pessoas, a dupla tentou fugir em uma moto vermelha..

A Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência e iniciou as buscas. Uma equipe fez o monitoramento da MS-112 e percorreu 40 km quando encontrou se deparou com os criminosos fugindo em alta velocidade na moto, em direção ao município de Cassilândia (MS).

A equipe da Polícia Militar conseguiu fazer a prisão da dupla e recuperar o valor de R$273, dois celulares e uma aliança de ouro. Foram apreendidos ainda uma pistola calibre .40 e 13 munições. A moto usada na fuga foi furtada do pátio do Detran-MS, em Campo Grande (MS).