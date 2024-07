Ladrões furtam residência duas vezes, invadem fazenda e consomem bebida alcoólica

Três furtos foram registrados em delegacias da Polícia Civil, na quarta-feira (10), em Três Lagoas. Em um dos casos, os ladrões invadiram uma fazenda e ingeriram bebidas alcoólicas da vítima. A fazenda fica às margens da rodovia MS-320. Os administradores procuraram a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registrar a invasão de propriedade e o vandalismo praticado por criminosos. De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu no mês de junho, mas foi registrado ontem.

De acordo com a vítima, entre os dias 18 e 19 de junho deste ano, os suspeitos foram até a sede da fazenda e arrombaram a porta principal da casa. A vítima ainda contou que, os ladrões reviraram todo o local à procura de objetos de valores e dinheiro. Porém, não levaram nada por não ter coisas que os criminosos pudessem carregar. Sendo assim, os suspeitos aproveitaram e, na ocasião, consumiram uísque da vítima e fugiram deixando a bagunça no imóvel.

Já o segundo caso de furto, ocorreu dentro de uma academia na rua Paranaíba, no Centro, onde a carteira de um homem, de 35 anos, teria sido furtada de dentro da sua mochila. Depois, a vítima teria recebido notificações de compras realizadas em um comércio de utilidades, localizado na rua José Lopes Barbosa, no bairro Santa Rita. A vítima teria ido até o estabelecimento comercial, onde conversou com a proprietária. Ela confirmou que um casal teria utilizado o cartão para pagar alguns objetos comprados no local.

Nas imagens do circuito interno de segurança, a vítima pode visualizar quem era os suspeitos que usaram o cartão furtado e registrou a ocorrência, na 3ª Delegacia de Polícia Civil.

Também na 3ª Delegacia de Polícia Civil foi registrado o furto de uma faca, após uma mulher, de 38 anos, ter sua residência invadida pelo mesmo criminoso duas vezes, em menos de sete dias. Na delegacia, a vítima apresentou imagens de câmeras de segurança, relatou que dias atrás um ladrão teria invadido a residência na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, e feito um furto no local. Após o crime, a vítima teria registrado o boletim de ocorrência na 3ª DP. No entanto, nessa quarta-feira, acabou sendo visitada novamente pelo mesmo ladrão, que teria invadido o local, na intenção de furtar mais objetos da casa. Dessa vez, não houve sucesso na ação criminosa e ele fugiu levando apenas uma faca.