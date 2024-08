Ladrões são presos por seguranças ao furtar cabos de energia no centro

Dois criminosos foram presos pela Polícia Militar, após serem flagrados furtando cabos elétricos por seguranças patrimoniais na madrugada desta sexta-feira (16), na rua Alfredo Justino, Centro de Três Lagoas (MS).

Por volta de 1h da madrugada uma equipe de segurança patrimonial, foi solicitada para comparecer próximo ao prédio da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), onde dois usuários de drogas, estariam tentando furtar fios elétricos. Ao chegarem no local, os seguranças patrimoniais constataram os danos e partes dos fios de cobre subtraídos, mas os criminosos já haviam fugido.

Cientes que a dupla de ladrões teria saído às pressas, deixando materiais para trás e que a possibilidade de os suspeitos voltarem ao local seria grande, foi feito um monitoramento tático e por volta de 4h30, novamente os criminosos retornaram ao local com intuito de continuar a ação criminal e tudo foi flagrado por câmeras de circuito interno.

Percebendo o retorno dos bandidos no local do crime, para a continuação do furto dos cabos elétricos, foi feito a abordagem dos suspeitos e solicitado apoio da Polícia Militar, onde uma viatura de Força Tática, foi até o local, encontrando os bandidos já dominados pelos seguranças.

Detidos pelos seguranças e questionados pelos policiais militares, um dos bandidos revelou que o material subtraído no primeiro furto, teria sido vendido a um receptador que mora no bairro Vila Piloto, e recebido o valor de R$30,00 pelo cobre repassado. A dupla de criminosos, sendo um homem 28 anos, e outro de 29 anos, receberam voz de prisão pelo crime de furto qualificado mediante à arrombamento e foram levados até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestaram depoimento e foram presos em flagrante.