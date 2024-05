LDO é apresentada em audiência pública na Câmara de Vereadores

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle realizou nesta quarta-feira (22), no plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores, audiência pública para apresentação e discussão do projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025, e contou com número maior de participantes se comparada a outras audiências.

A LDO tem como principal finalidade orientar na elaboração dos orçamentos fiscais, seguridade social e investimentos do Executivo e Legislativo. O diretor de finanças da secretaria, Reinaldo Anjos, destacou a participação da população no evento.

“A participação da população foi muito gratificante, onde eles acompanharam como funciona o planejamento do município. Gostaríamos que os auditórios continuem enchendo mais nas próximas audiências”, pontuou.

Um destaque foi a participação dos moradores do Cinturão Verde, que mais uma vez compareceram ao Legislativo para cobrar melhorias e uma definição para o local. Um morador levou um cartaz demonstrando sua indignação com o que está ocorrendo nesta área da cidade.

O diretor de finanças Reinaldo Anjos destacou ainda quais sãos os setores que devem receber mais investimentos para o próximo ano. Na audiência foram apresentados também dados da evolução das receitas e despesas e a projeção de arrecadação para os próximos anos em Três Lagoas.

