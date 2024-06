Formação de Três Lagoas é marcada por três grandes ciclos de desenvolvimento

O desenvolvimento de Três Lagoas é marcado por três grandes ciclos. O primeiro ocorreu com a chegada da ferrovia, entre 1910 e 1912. Depois, entre 1915 e 1931, a implantação do transporte ferroviário possibilitou a ligação entre o Estado, na época Mato Grosso, com o Estado de São Paulo. Além de impulsionar o transporte de gado pela ferrovia, favoreceu a economia do município, até então baseada na pecuária, e provocou um aumento considerável no fluxo de migrantes, levando ao adensamento populacional da cidade.

Três Lagoas, segundo o historiador Rodrigo Fernandes foi projetada para ser um núcleo urbano, estruturado por suas largas avenidas e ruas, pelo engenheiro Oscar Guimarães. Em decorrência da construção da ferrovia no município pela empresa Machado Mello, houve a necessidade de instalação de uma estrutura para dar suporte aos funcionários nas imediações onde seria a travessia do rio Paraná, antigo distrito de Jupiá.

Usina de Jupiá o segundo ciclo de desenvolvimento

Localizada no Rio Paraná, entre os municípios de Castilho (SP) e Três Lagoas, a Usina Hidrelétrica Jupiá marca o segundo ciclo de desenvolvimento da cidade. Foi o primeiro grande projeto hidrelétrico do país. A partir de uma iniciativa pioneira, a usina começou a ser construída em 1961 e as três primeiras unidades geradoras de energia elétrica entraram em operação em 1969.

Com a construção da usina, houve a edificação de duas vilas, uma no município de Três Lagoas, com nome de Vila Piloto, com a finalidade de servir de moradia aos operários ligados diretamente à construção da hidrelétrica, e a Vila dos Operadores, em Castilho, que serviu de moradia aos técnicos e engenheiros após a conclusão da usina, abrigando os envolvidos na operação. Durante a construção da usina, Três Lagoas recebeu 15 mil trabalhadores. Em abril deste ano, a usina completou 55 anos em operação.

Indústrias marcam o terceiro ciclo de desenvolvimento

O terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas ocorre a partir de 2009 com a instalação de fábricas de celulose. O processo de industrialização da cidade, no entanto, começou bem antes com a implantação de outras empresas no Distrito Industrial.

Ainda na década de 70, foi inaugurado um obelisco bem na entrada da Vila Piloto. O monumento representa o símbolo do trabalho e da indústria e foi construído na gestão do então prefeito Hélio Congro, que já previa uma cidade industrializada e idealizou o primeiro Distrito Industrial. Na época, adquiriu da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) essa área para a criação do Distrito Industrial, onde na década de 90, deu-se a instalação de várias indústrias.

Antes da instalação das fábricas de celulose, o processo de desenvolvimento do setor iniciou nos anos 70, com incentivo para o plantio de eucalipto para a produção de celulose. Com os passar dos anos, as indústrias se instalaram e o plantio passou a ocupar boa parte das terras no município e região.

