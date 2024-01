Líder em exportações, Três Lagoas vendeu US$ 1,7 bilhão em 2023

Três Lagoas encerrou 2023 no topo entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exportaram produção industrial para outros países. De janeiro a dezembro do ano passado, o município exportou US$ 1.798.775.985, o equivalente a R$ 8,7 bilhões, conforme o valor atual do dólar americano que está cotado em R$ 4,88.

No ano passado, Três Lagoas foi responsável por 17,10% das exportações de todo Mato Grosso do Sul. O principal produto exportado foi papel e celulose. De acordo com dados da balança comercial, o principal produto exportado em 2023, no entanto, foi a soja, com 37,50% do volume total exportado em termos de valor, e com crescimento de 91,18% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos de volume houve crescimento de 114,27%

A composição de papel e celulose foi o segundo produto da pauta, com 14,09% de participação e retração em termos de valor de -2,74% em relação a 2022. Em termos de volume houve queda de -11,29%.

Mesmo a celulose ficando em segundo lugar entre os produtos mais exportados de MS, Três Lagoas segue na liderança no ranking de exportações, título conquistado em decorrência da chegada das indústrias de celulose. A industrialização tem proporcionando a Três Lagoas, não só a liderança no ranking das exportações, mas também contribuído para a geração de empregos e para o aquecimento da economia.

As exportações de Mato Grosso do Sul no acumulado de janeiro a dezembro de 2023 atingiram o valor recorde de US$ 10,517 bilhões, com crescimento 28,1% superior ao registrado no mesmo período de 2022. As vendas externas sul-mato-grossenses tiveram como principais destaques a soja, celulose, milho, açúcar, farelo de soja, carne bovina e o minério de ferro. No saldo da balança comercial no ano passado, o resultado foi um superávit de US$ 7,5 bilhões, valor 54,3% superior ao verificado em 2022.

A China permanece como o principal destino dos produtos de Mato Grosso do Sul, representando cerca de 43,4% do valor total das vendas externas 2023. A Argentina registrou aumento de 265,6%, alta referente a forte seca no país, que quebrou em mais da metade de sua safra de grãos.

“Soja e celulose seguem se destacando, mas nós tivemos outro movimento importante. O milho, que respondeu por praticamente 10% das exportações com cerca de US$ 1 bilhão. Também tivemos bom desempenho no açúcar, farelo e na carne bovina. A outra boa surpresa foi a ampliação da exportação de minério de ferro. O Mato Grosso do Sul teve investimentos no ano passado, nós temos crescimento tanto no minério como o ferro gusa. São umas questões importantes a gente fazer esse destaque”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck.