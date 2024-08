Maioria do eleitorado é mulher e tem ensino médio completo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o perfil do eleitorado de Três Lagoas, que irá às urnas no próximo mês de outubro para as eleições municipais. Os dados revelam que a maioria dos eleitores aptos a votar é composta por mulheres. Além disso, a maior parte dos votantes possui ensino médio completo e está na faixa etária entre 35 e 44 anos.

Três Lagoas, que possui o terceiro maior eleitorado de Mato Grosso do Sul, conta com 132.152 moradores, dos quais 86.968 são eleitores aptos a votar nas próximas eleições. Entre eles, 45.957 são mulheres e 41.011 são homens. Em relação à faixa etária, 19.279 eleitores têm entre 35 e 44 anos, e 16.668 estão na faixa dos 45 aos 55 anos.

Quando se analisa o nível de escolaridade, a maioria dos eleitores, 26.809, tem ensino médio completo. Outros 19.219 possuem ensino fundamental completo, enquanto 13.492 têm ensino superior completo. Além disso, 1.207 eleitores são analfabetos e 2.568 apenas leem e escrevem.

Quanto ao estado civil, mais da metade dos eleitores é de pessoas solteiras, representando 53% do total. Eleitores casados correspondem a 37%, enquanto 6% são divorciados. A divulgação dos números pelo TSE é parte do processo de organização e planejamento das eleições, incluindo a distribuição de urnas eletrônicas e a convocação de mesários em todo o país.

Mais de mil mesários serão convocados no município para atuar nas eleições, que contarão com 32 locais de votação e 301 seções eleitorais. Em Três Lagoas, terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, quatro candidatos disputam a prefeitura que terá orçamento de R$ 1,4 bi para administrar em 2025.

