Mais de 30 mil pessoas são esperadas na Festa do Folclore de Três Lagoas

A expectativa está aumentando conforme a data de realização da 34ª Festa do Folclore de Três Lagoas se aproxima. A organização do evento pretende reunir, durante as quatro noites de evento – de 22 a 25 de agosto – mais de 30 mil pessoas na Esplana NOB, no Centro da cidade, palco dessa grande e tradicional festividade que destaca a cultura e o folclore em seus mais diversos aspectos.

Não é à toa essa expectativa, afinal, neste ano, o evento contará com grandes shows nacionais e locais, além de muito lazer com ampla infraestrutura de palco que também vai receber artistas locais, feira de artesanato com 19 expositores, praça de alimentação com mais de 40 opções, parque de diversão e, tudo isso, em um ambiente de bem-estar e segurança para toda a família três-lagoense.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas