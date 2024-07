MEC alerta sobre golpes virtuais contra o Prouni

O Ministério da Educação MEC divulgou uma nota, nesta quarta-feira (24), enfatizando que as inscrições para o programa Universidade para Todos (Prouni) são gratuitas e que o canal oficial e exclusivo para a inscrição online para o segundo semestre de 2024 é o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As afirmações do MEC foram feitas após um site falso de inscrições no processo seletivo ser retirado do ar, na quarta-feira. A página falsa tinha a mesma identidade visual da página oficial para induzir o Internauta a erro, porém o endereço da rede mundial de computadores, conhecido como URL, era diferente.

Antes de ser derrubado o site falso solicitava dados do candidato e pedi o valor de R$ 100 para concluir a inscrição. Se o candidato não fizesse o pagamento seria desclassificado do Enem e das edições futuras. No entanto, a cobrança de qualquer valor para a inscrição do Prouni é indevida e ilegal.

A alerta é que os estudantes desconsiderem mensagens recebidas em nome do MEC com ofertas de produtos ou serviços especialmente se forem feitas por meio de arquivos executáveis formulários de cadastro ou atalhos em links.

O MEC orienta ainda que caso o aluno tenha recebido arquivos ou links com essa mensagem pedindo pagamentos para a inscrição do Prouni entre em contato com atendimento do MEC por meio do Fala Brasil pelo 0800 61 6161 ou pelo no endereço eletrônico [email protected]/prouni.

Inscrições

O Prouni oferta bolsas de estudo, integrais e parciais, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior.

As inscrições para o Prouni do segundo semestre seguem abertas e vão até nesta sexta-feira (26). O resultado da primeira chamada será em 31 de julho. Para mais informações acesse o site do programa Aqui.

