Medalhista olímpico Giba faz palestra em Três Lagoas

O ex-jogador de vôlei e multicampeão Giba encerrou a 15ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), nesta quinta-feira (23), com uma palestra, em Três Lagoas.

O evento nacional é organizado pelo Sebrae. Centenas de pessoas, incluindo microempreendedores, fãs e admiradores do esporte, receberam o medalhista olímpico e tricampeão mundial, que foi eleito seis vezes o melhor jogador do mundo.

Antes da palestra, Giba conversou com imprensa e falou sobre a relação entre a carreira de esportista e o empreendedorismo. Durante a apresentação, ele contou a trajetória desde os primórdios em Londrina, no interior do Paraná, até se tornar um dos maiores nomes do vôlei mundial.

Mais de 250 pessoas de diferentes idades prestigiaram a palestra “Trilhando o Seu Futuro”, com o Giba. A palestra foi baseada em muitos exemplos de como ele se tornou um ícone no esporte. A todo momento, o palestrante incentivou os empreendedores e fãs a apostarem em si mesmos com disciplina, resiliência, liderança e controle emocional.

“O microempreendedor começa micro, mas sempre quer ser macro. Por isso é preciso não se acomodar, buscar sempre a realização plena dos seus sonhos, porque quando você busca algo maior, consequentemente o sucesso ocorre. E chegar ao topo não é tão fácil quanto se manter lá, por isso eu bato tanto na tecla de que é preciso foco, concentração e muita resiliência, numa analogia do que eu vivia dentro das quadras e me fez ter sucesso como esportista”, avaliou.

Para a atleta de vôlei de praia Daniela Garcia Caputo, que está iniciando a carreira, a palestra serviu como inspiração por estar ao lado de um grande ídolo. “Ele é campeão olímpico, essa é uma oportunidade maravilhosa de vê-lo pessoalmente. A história de vida dele nos proporciona maior animação e incentivo para continuar”, afirmou.

Durante a Semana do MEI, o Sebrae realizou diversos atendimentos voltados ao desenvolvimento e suporte aos microempreendedores de todo o Brasil. A palestra de encerramento com Giba serviu não apenas para motivar aqueles que buscam empreender, mas também como inspiração de vida, mostrando que é possível ser vitorioso sem se esquecer das derrotas.

*Com informações da assessoria do Sebrae

