Morador de Araçatuba SP é preso com 16kg de maconha na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 16kg de maconha, e prendeu um morador de Araçatuba SP, na noite desta terça-feira (21), por tráfico de drogas, durante fiscalização na rodovia BR-262, Km 141, na cidade de Água Clara MS.



Em nota à PRF informou que os polícias, estavam realizando fiscalização de rotina, quando foi procedido uma checagem a um carro GM Cruze, que seguia no sentido Três Lagoas (MS).

Continue Lendo...



Apresentando desconforto com a abordagem policial, o motorista do carro teria passado a levantar desconfiança dos policiais rodoviários federais, que decidiram revistar o automóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



No carro haviam como passageiras, a esposa do suspeito e dois filhos do casal, que acompanharam a revista veicular. Ao revistar o automóvel, os policiais localizaram entre o porta-malas e o bando traseiro, um fundo falso onde estava armazenado diversos tabletes de maconha.



Questionado sobre a droga, o suspeito relatou ter pego o entorpecente em Ponta Porã (MS), e iria vender a droga em sua cidade natal, Araçatuba SP. Em depoimento o araçatubense negou que a família soube de sua empreitada criminosa e mãe e filhos foram liberados para seguir viagem. Já o traficante recebeu voz de prisão, foi levado para à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.