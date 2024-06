Polo de desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, o município de Três Lagoas chega aos 109 anos neste sábado, dia 15 de junho.

Situada às margens do rio Paraná, na divisa com o Estado de São Paulo, Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, com 132 mil habitantes, conforme dados do último Censo do IBGE. A cidade é considerada uma das mais importantes na economia do Estado e da região Centro-Oeste.

Com uma economia regional baseada na agropecuária, nos anos de 2000, Três Lagoas foi gradativamente se transformando na ‘Capital Nacional da Celulose’. Hoje. as três maiores fábricas de celulose do mundo estão instaladas e em operação no município.

Antes desse ‘boom’ industrial, no entanto, a pecuária teve papel fundamental no processo de colonização e desenvolvimento de Três Lagoas. Em 1870, quando essas terras eram habitadas pelos índios caiapós, registra-se a chegada dos primeiros pioneiros, vindos de Minas Gerais em busca de campos para a criação de gado. O título de desbravador dessas terras é de Joaquim Ribeiro da Silva Peixoto, conhecido como Sertanejo, que, ao lado dos Garcia Leal, deu início, ainda em 1829, ao processo de reconhecimento das terras que hoje formam a extensão desta vasta região conhecida como a Costa Leste de MS. Os primeiros posseiros da região foram Januário José de Souza, Inácio Furtado, Januário Garcia Leal, Francisco Lopes, Gabriel Lopes, José Lopes e Antônio Gonçalves Barbosa.

Anos depois, Protázio Garcia Leal, neto de Januário, estabeleceu comércio em Itapura (SP) e, em 1889, o comércio de sal e mercadorias o fez descobrir as três lagoas. Mas, somente a partir da implantação da estrada de ferro, é que foi iniciado o processo de desenvolvimento do pequeno povoado. Em 1915, Três Lagoas foi oficialmente criada e desmembrada do município de Santana do Paranaíba, hoje a cidade de Paranaíba.

Nesta região, foi formada a Fazenda Alagoas, cuja posse foi concedida à Antônio Trajano dos Santos, que deu início à criação de 400 cabeças de gado na propriedade e estabeleceu residência próximo à maior de todas as lagoas. No entorno da Lagoa Maior foi criado um povoado e também deu início a um dos primeiros bairros da cidade, o Santa Luzia, antigo Formigueiro. Em seguida, Antônio Trajano doou parte de suas terras para a formação do patrimônio de Santo Antônio das Alagoas, hoje, a cidade de Três Lagoas.

