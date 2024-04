Morador do Santos Dumont é preso com 46 munições e por suspeita de importunação sexual

Um homem, de 60 anos, foi preso em flagrante em posse de munições irregulares e suspeito de importunação sexual. A prisão aconteceu, nesta quarta-feira (24), na residência do suspeito no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

Na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), a vítima denunciou que o homem a importunava sexualmente e ficava exibindo as munições. Com autorização da esposa, a polícia encontrou na casa do suspeito, em cima do guarda-roupas, 46 munições de calibre .38.

Cerca de duas horas depois, o homem chegou na residência e foi preso em flagrante pela equipe da DAM. O delegado da Polícia Civil arbitrou fiança e o suspeito responderá ao crime do Estatuto do Desarmamento, em liberdade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), para elucidação da suposta importunação sexual.