Moto entregador fica gravemente ferido após colisão com caminhonete na rua Egídio Thomé

Um grave acidente, envolvendo uma moto e uma caminhonete, deixou um moto entregador gravemente ferido no final da tarde desta quarta-feira (5), na rua Egídio Thomé, no cruzamento com a rua Pedro Arantes, no bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas.

O moto entregador, cuja identidade ainda não foi revelada pelas autoridades, seguia em na moto com um bag de entregas no sentido bairro Nova Europa pela rua Egídio Thomé, enquanto a caminhonete seguia pela rua Pedro Arantes. O acidente ocorreu quando o motorista cruzou a rua Egídio Thomé e o motociclista colidiu violentamente com o veículo. Com o impacto, o moto entregador teve o capacete rachado e sofreu um traumatismo craniano grave.

Agentes municipais de trânsito chegaram ao local e iniciaram os primeiros socorros e a orientação do tráfego, que é intenso na área, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. Devido à gravidade do estado da vítima, os paramédicos do Samu intubaram a vítima no local e a levaram em estado grave ao Pronto-Socorro do Hospital Auxiliadora.

A rua Egídio Thomé é a maior de Três Lagoas, cortando a cidade de Leste a Oeste, e possui um dos fluxos de tráfego mais intensos. Ela é preferencial na maior parte da extensão, exceto em cruzamentos controlados por semáforos e em algumas ruas, como a rua Pedro Arantes, onde ocorreu o acidente, e em outros pontos específicos como os cruzamentos com a avenida dos Oleiros e a rua Urias Ribeiro.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).