Moto entregador morre após realizar conversão proibida e ser atingido por carro

Na manhã desta quinta-feira (11), um acidente tirou a vida de Mauro Divino Ferreira Tavares, de 58 anos, na rodovia BR-158, próximo ao bairro Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas.

Mauro trabalhava em uma oficina mecânica local e teria ido até outra oficina, às margens da rodovia, entregar uma peça automotiva. Ele seguia no sentido do bairro Jardim Montanini, e ao tentar realizar uma conversão à esquerda, manobra que é proibida no local, Mauro foi atingido por uma pick-up, conduzida por um homem, de 29 anos, que seguia atrás dele.

O motorista da pick-up relatou que o motociclista à frente teria manobrado para a direita, indicando que entraria na faixa de estacionamento, e em seguida voltado bruscamente para a esquerda, resultando na colisão.

A moto foi atingida pela parte direita da frente do carro. Mauro foi arremessado contra o capô, bateu a cabeça no para-brisa e caiu no chão. Ele sofreu traumatismo craniano, fraturas torácicas e acabou morreu no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os agentes de trânsito municipais foram acionados. Enquanto a Polícia Rodoviária Federal estava a caminho do local, o tráfego na região foi coordenado pelos agentes municipais, considerando o grande fluxo de veículos na rodovia durante o horário de pico.