Motoboy sem CNH segue internado em estado grave após acidente no Alto da Boa Vista

Segue em estado grave e em coma induzido o motoboy, de 31 anos, que sofreu um grave acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (5), em Três Lagoas. O caso ocorreu na rua Egídio Thomé, no cruzamento com a rua Pedro Arantes, no bairro Alto da Boa Vista.

O motoboy, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzia uma moto, a serviço de uma pastelaria, no sentido Centro pela rua Egídio Thomé. Próximo ao cruzamento com a rua Pedro Arantes, ele não conseguiu frear a moto devido à alta velocidade, acima do limite permitido de 40 km/h. Ao atravessar a preferencial da rua Pedro Arantes, ele colidiu com uma caminhonete.

Na tentativa de frear bruscamente, o motoboy caiu da moto e bateu a cabeça contra o para-choque do veículo. A força do impacto foi tão intensa que o capacete rachou. Imagens de segurança de uma residência próxima capturaram o momento do acidente, mostrando o para-choque da caminhonete deformando com a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o médico intervencionista da Unidade de Suporte Avançado (USA) intubou o motoboy no local para evitar uma parada cardiorrespiratória devido ao grave traumatismo craniano. Após estabilizar o quadro clínico, o motoboy foi transportado ao Hospital Auxiliadora, onde permanece em estado grave e em coma induzido.

A Polícia Militar, ao atender a ocorrência, verificou no banco de dados do Detran-MS que o motoboy não possuía registro de CNH. Tentativas de contato com a pastelaria proprietária da motocicleta, onde o motoboy trabalhava, foram realizadas mas não houve resposta, provavelmente devido ao horário noturno de atendimento aos clientes.

A moto foi apreendida e levada para o pátio do Detran. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal decorrente de sinistro de trânsito, conduzir veículo automotor sem permissão ou sem CNH, e entregar, ceder ou confiar veículo automotor a pessoa não habilitada. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

O motorista da caminhonete permaneceu no local, acionou o socorro e prestou todos os esclarecimentos à polícia. Ele é habilitado e, após o registro da ocorrência, foi liberado, pois não se feriu e não necessitou de atendimento médico.

A equipe de reportagem do Grupo RCN procurou o Hospital Auxiliadora para atualizações sobre o quadro de saúde do motoboy. Por meio de nota da assessoria de comunicação, foi informado de que o homem continua em estado gravíssimo e sob coma induzido. Ele foi diagnosticado com politraumatismo (diversas lesões graves pelo corpo), além de um traumatismo craniano encefálico de grande gravidade. O quadro clinico dele é considerado grave.

