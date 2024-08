Motociclista desrespeita sinalização e fica ferido ao ser atingido por carro em Três Lagoas

Um acidente de trânsito entre uma moto e um carro deixou um homem ferido, na tarde de terça-feira (20), na rua Yamaguti Kankit, no cruzamento com a rua Dalvino Alves Mariano, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

O acidente ocorreu por volta das 17h, quando um motociclista, ao atravessar a preferencial na rua Yamaguti Kankit, foi atingido por um carro que seguia no sentido Centro. O piloto desrespeitou a sinalização de pare e foi atingido lateralmente por um carro, sendo arremessado ao solo, onde parou sobre um fardo que carregava na garupa da moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados. A vítima, que estava consciente e orientada, apresentava suspeita de fratura na perna direita e no tornozelo esquerdo, foi imobilizada e levada ao Hospital Auxiliadora. Durante o resgate, a via foi temporariamente fechada pela Polícia Militar devido ao fluxo intenso de veículos, que tornava o resgate perigoso para a vítima, socorristas e populares.

O local é considerado perigoso por usuários da via, especialmente pelo elevado fluxo de veículos na rua Yamaguti Kankit, que liga o bairro ao Centro. Moradores solicitam semáforos nos cruzamentos da rua Yamaguti Kankit com as ruas Quinzinho de Campos, Dalvino Alves Mariano e Irmãos Cameschi, apontados como críticos, para evitar futuras tragédias.

Há também um pedido da comunidade para que a rua Yamaguti Kankit se torne mão única, mas a Secretaria de Trânsito já informou que a falta de vias auxiliares torna essa mudança inviável. Uma alternativa seria utilizar a rua Pelopedes Gouveia, que é paralela e poderia suportar o tráfego pesado no sentido bairro-Centro.