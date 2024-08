Motociclista é arremessado e bate em poste após colisão com ciclista no bairro O.T.

Um motociclista, de 22 anos, ficou ferido após colidir a moto com um ciclista, de 42 anos, no início da noite desta quarta-feira (21), na rua Rio Paraná, no bairro O.T., em Três Lagoas. O acidente ocorreu quando o ciclista, que seguia à frente do piloto, tentou mudar de faixa sem prestar atenção ao fluxo de veículos, causando a colisão.

O motociclista, ao tentar desviar do ciclista para evitar o atropelamento, perdeu o controle da moto, esbarrou na bicicleta e foi arremessado contra um poste de concreto, ficando desacordado. O ciclista sofreu uma queda e uma luxação no ombro esquerdo.

Continue Lendo...

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias ao local. O motociclista foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado (USA), recobrou a consciência durante o atendimento e foi levado ao Hospital Auxiliadora para exames preventivos. O ciclista, atendido pela Unidade de Suporte Básico (USB), teve o braço direito imobilizado devido a fortes dores e foi levado ao mesmo hospital para realizar um raio-x, onde seria verificado se houve fratura na clavícula.