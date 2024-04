Motociclista fura sinal vermelho e atinge pick-up em cruzamento

Uma colisão envolvendo uma moto e uma pick-up deixou uma mulher, de 41 anos, levemente ferida, no início da tarde desta terça-feira (2), na avenida Clodoaldo Garcia, no cruzamento com rua 13 de Junho, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

Por volta de 12h30, agentes do Departamento Municipal de Trânsito foram acionados a dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no atendimento a uma colisão entre moto e carro. No local, a motociclista foi encontrada caída no chão e a pick-up mais um pouco a frente. O esposo da mulher foi até lá e acompanhou o atendimento médico.

De acordo com informações repassadas pela motociclista, ela seguia pela rua 13 de junho, sentido bairro Santa Terezinha e ao tentar cruzar a avenida Clodoaldo Garcia, não teria respeitado a sinalização do semáforo que estava no vermelho, invadiu a via e não conseguindo parar, acabou batendo na carroceria da caminhonete, que seguia no sentido Ginásio Municipal de Esporte Cacilda Acre. O motorista do veículo, de 39 anos, não ficou ferido.

A vítima sofreu escoriações e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Devido a colisão ter evoluído para lesão corporal, uma equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar foi ao local e o caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil.