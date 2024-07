Motociclista vítima de acidente grave com caminhão morre após três dias na UTI

Um motociclista, que se envolveu em um grave acidente, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, morreu na madrugada desta terça-feira (30), após ficar três dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora. Luciano de Souza Ramos, de 41 anos, trabalhava como cobrador em uma funerária e ficou gravemente ferido ao ser atingido por um caminhão, que teria cruzado a preferencial, na noite de sexta-feira (26). A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Após ter a frente invadida pelo caminhão, no cruzamento das ruas Eurídice Chagas Cruz e Evaristo de Almeida, Luciano não teria conseguido parar a tempo batendo violentamente na lateral do veículo, sofrendo traumatismo craniano, traumatismo torácico e hemorragia grave. Ainda no local, o motociclista teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e após ser reanimado pelo médico do Samu, foi intubado e levado ao Hospital Auxiliadora. Ele foi submetido a uma cirurgia torácica para conter a hemorragia e ficou em estado critico na UTI.

Depois da confirmação da morte de Luciano, o caso que havia sido registrado inicialmente como lesão corporal decorrente de sinistro de trânsito passará a ser tratado como homicídio culposo (quando não se tem a intenção de matar). A Polícia Civil também investiga o motorista do caminhão pela suspeita de crime de omissão de socorro, devido o fato dele não ter parado para socorrer a vítima.

Após ser localizado pela Polícia Militar, o motorista do caminhão teria dito em sua defesa, que não teria percebido a colisão e teria admitido ter desrespeitado a sinalização de parada obrigatória acessando repentinamente a rua Eurídice Chagas Cruz. Mas alegou que em nenhum momento teria visto a aproximação da moto e tão pouco percebido o acidente.