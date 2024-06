Mulher é exposta publicamente por ex-companheiro após ele divulgar fotos íntimas dela

Um caso de violência doméstica envolvendo ameaça, dano e divulgação de fotos íntimas de uma mulher, de 45 anos, foi registrado nessa terça-feira (11), na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), em Três Lagoas.

A advogada da vítima informou que na segunda-feira (10), a cliente dela foi constrangida ilegalmente pelo ex-companheiro, que não aceitou o término do relacionamento. O suspeito, de 40 anos, foi até a casa da vítima, ameaçou-a com uma faca por ciúmes e levou o celular dela.

Segundo a defensora, após roubar o celular, o homem enviou fotos íntimas da vítima para um amigo dela, que estava na lista de contatos do WhatsApp. Uma colega de trabalho da vítima relatou à chefe que essas fotos estavam sendo divulgadas no status do WhatsApp, onde todos os contatos da vítima puderam vê-las, expondo-a ao constrangimento.

O caso foi registrado como violência doméstica pelas ameaças, dano pelo fato de o suspeito ter tentado destruir os móveis da vítima, apropriação indébita pelo roubo do celular e pela violação do artigo 218-C do Código Penal brasileiro. Este artigo criminaliza a oferta, troca, disponibilização, transmissão, venda ou exposição de fotografias, vídeos ou outros registros audiovisuais que contenham cenas de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima.