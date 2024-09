Mulher vai armada em presídio de Três Lagoas e acaba levando tiro acidental na barriga

Uma mulher, de 34 anos, foi levada para o Hospital Auxiliadora após ser atingida por um disparo de arma de fogo na barriga, na manhã desta segunda-feira (16), em Três Lagoas. Ela usa tornozeleira eletrônica e foi até a Colônia Penal Paracelso de Lima Vieira Jesus, do regime semiaberto masculino, para uma manutenção no equipamento.

No entanto, a equipe da Força Tática da Polícia Militar foi acionada por policiais penais do presídio porque o disparo foi acidental e a arma estava dentro da bolsa da mulher. Segundo informações preliminares, a mulher estava com um revólver calibre.22 em uma bolsa e, ao manusear objetos, acabou realizando o disparo e ferindo-se na barriga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar prestaram atendimento e transportaram a mulher ao Hospital Auxiliadora, onde ela chegou consciente e orientada. A arma foi apreendida e o caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil. Não foram divulgadas informações sobre a razão pela qual a mulher estava armada, se a arma possuía registro ou o motivo pelo qual ela estava monitorada com tornozeleira eletrônica.