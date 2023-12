Mutirão pretende coletar mais de mil exames que estão na 'fila de espera' em Três Lagoas

Com o propósito de iniciar o ano de 2024 sem pendências de exames laboratoriais, a Prefeitura de Três Lagoas, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará nos dois próximos sábados, dias 09 e 16 de dezembro, das 6h às 9h, um mutirão de coleta que abrangerá cerca de mil pedidos de exames, atendendo pacientes que aguardam na fila.

As Unidades de Saúde entrarão em contato por ligação e mensagem para confirmar a data e horário da coleta com os pacientes já cadastrados. É fundamental que aqueles que estão aguardando exames na Rede Municipal de Saúde mantenham seus dados atualizados junto à USF de referência do bairro.

Importante destacar que o mutirão atenderá apenas exames já solicitados, onde pacientes estão aguardando na fila para a realização, ou seja, nos dias da ação não serão coletados novos exames. Diversos tipos de exames serão contemplados, incluindo hemograma, glicemia em jejum, colesterol, urina, entre outros.

Os pontos de coleta serão os seguintes:

09/12 – das 6h às 9h:

USF São Carlos, localizada na Rua Pelopides Gouvêia, 2137;

USF Nova Três Lagoas, situada na Rua Maria Guilhermina Esteves com a Rua Edison Vicente de Souza;

Laboratório Municipal, na Rua João Silva, 1008 – Centro.

16/12 – das 6h às 9h:

USF São Carlos, localizada na Rua Pelopides Gouvêia, 2137;

USF Santa Luzia, situada na Rua Bernardino Mendes, 596;

Laboratório Municipal, na Rua João Silva, 1008 – Centro.

Serviço: Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 67 98139-3273.

*Com informações da Assessoria da Prefeitura de Três Lagoas