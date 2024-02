Nova fábrica em Inocência vai promover processo seletivo com 55 vagas na sexta-feira

A Arauco irá realizar, na sexta-feira (16), um processo seletivo, no município de Inocência, para preenchimento de 55 vagas voltadas à operação florestal. As atuações serão nas cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado e Inocência.

O processo seletivo será às 9h30, na Câmara de Vereadores de Inocência, localizada na rua Francisco Albino, 511, no Centro. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local no horário informado, portando seus documentos pessoais (RG e CPF) e currículo atualizado.

Continue Lendo...

As oportunidades são para atuação na operação florestal da empresa, nas funções: Auxiliar Florestal; Líder Florestal; Motorista com CNH categoria C ou D; e Operador de Equipamentos Florestais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso não seja possível comparecer pessoalmente, os interessados podem enviar seus currículos por telefone ou e-mail para (17) 99715-7489, (17) 99703-5888 ou vagas@grupopessoa.com.br.

* Com informações da assessoria da Arauco

Saiba mais