Novembro Azul: postos de saúde realizaram ações para homens em Três Lagoas

Em Três Lagoas, quatro postos de saúde estiveram de plantão neste sábado (18), exclusivamente para atender o público masculino. As ações que foram realizadas fazem parte da campanha Novembro Azul.

Os homens participaram de palestras e receberam atendimento médico. Mas essas ações são um desafio. De acordo com profissionais de saúde, o preconceito masculino em procurar exames preventivos ainda é um grande obstáculo.

Segundo estudos, no Brasil, o câncer de próstata é responsável por quase 29% das mortes de homens que desenvolvem neoplasias malignas, o que podem ser diminuídas com diagnóstico precoce e exame preventivo.

Novembro Azul é uma campanha realizada no mundo inteiro durante todo o mês de novembro, visando conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

