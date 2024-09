Novos radares já estão em operação em Três Lagoas

Os radares instalados em ruas e avenidas de Três Lagoas já estão funcionando, porém, ainda não estão aplicando multas, pois operam em caráter educativo. Os aparelhos foram instalados para controlar a velocidade nas vias públicas da cidade, com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito. A instalação dos radares foi autorizada pela Câmara Municipal de Três Lagoas, e os condutores que ultrapassarem o limite de velocidade de 40 km/h serão notificados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Os radares foram colocados em pontos estratégicos, onde há maior fluxo de pedestres e risco de acidentes, sendo eles: Rua Custódio Andrews, próximo ao Estádio da ADEN; Avenida Rosário Congro, na baixada do Jardim Alvorada, próximo ao Detran; Rua Maria Guilhermina Esteves, próximo à Banda Marcial; Avenida Elviro Mário Mancini, próximo ao número 1685; Avenida Elviro Mário Mancini, próximo ao Fórum; Avenida Aldair Rosa de Oliveira, próximo ao Centro Poliesportivo; Avenida Olinto Mancini, junto à Clínica da Mulher; e Avenida Egídio Thomé, próximo ao Jupiá, além da Avenida Jamil Jorge Salomão, perto do Balneário.

Continue Lendo...

É importante destacar que os radares são de responsabilidade do Governo do Estado. Após o término do período educativo, em 9 de outubro, os condutores que não respeitarem o limite de velocidade serão multados, dependendo do excesso. As infrações estão sujeitas a multa, pontuação na CNH e, em casos graves, à suspensão do direito de dirigir. Os radares foram testados e aprovados pela Agência Estadual de Metrologia (AEM), juntamente com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).

Veja mais na reportagem abaixo: