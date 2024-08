O poder feminino nas urnas: mulheres lideram o eleitorado em Três Lagoas

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS) divulgou recentemente o perfil do eleitorado de Três Lagoas, que se prepara para escolher seus representantes nas próximas eleições municipais, em outubro. A análise dos dados revela que as mulheres formam a maioria dos eleitores aptos a votar na cidade, evidenciando o papel crucial que o voto feminino desempenhará no pleito.

Além disso, o levantamento mostra que grande parte dos eleitores possui ensino médio completo e está na faixa etária entre 35 e 44 anos. Um exemplo é Ana Cláudia Monteiro da Silva, manicure de 35 anos, que se encaixa nesse perfil. Para Ana, participar das eleições é um compromisso inegociável: “Faço questão de votar, pois o resultado daqueles que a gente coloca nos cargos é o que atinge a população”, afirma. Na hora de escolher os candidatos, ela sempre pesquisa os planos de governo com atenção.

Em Três Lagoas, dos 86.968 eleitores registrados, 45.957 são mulheres e 41.011 são homens. A faixa etária predominante é entre 35 e 44 anos, com 19.279 eleitores, seguida por aqueles entre 45 e 55 anos, que somam 16.668 votantes.

Pedro Francisco de Lima, aposentado de 61 anos, faz parte dos 15.250 eleitores com mais de 60 anos na cidade e também considera o voto um dever cívico essencial. “Sim, faço questão de votar em todas as eleições”, enfatiza.

Mesmo para aqueles que, pela idade, não são mais obrigados a votar, como a professora aposentada Isabel Oliveira da Silva, de 71 anos, o compromisso com as urnas permanece. “O brasileiro precisa votar, né? Para reclamar depois. Eu nunca deixei de votar”, ressalta Isabel. Em Três Lagoas, 6.427 eleitores têm 70 anos ou mais, e, apesar de o voto ser facultativo nessa faixa etária, muitos ainda fazem questão de exercer esse direito.

Neste ano, os eleitores de Três Lagoas elegerão o prefeito, o vice e 15 vereadores, que serão responsáveis por administrar a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, um importante polo econômico do estado, com uma arrecadação anual de 1,4 bilhão de reais. Com tanto em jogo, é crucial que os 86.968 eleitores façam escolhas conscientes e bem informadas.

Veja a reportagem abaixo: