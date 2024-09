Obra no Centro de Três Lagoas é invadida e ladrões furtam fios elétricos

Uma obra em andamento, localizada na rua Elmano Soares, no Centro de Três Lagoas, foi alvo de furto, no domingo (15). O crime teria ocorrido entre às 6h45 e 11h, com a subtração de fios de energia elétrica.

O responsável pela obra, um engenheiro civil, registrou o crime na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas (Depac), na segunda-feira (16), às 14h29. A polícia documentou a ocorrência, mas não foi possível realizar perícias devido às condições do local.

O caso está sendo investigado na tentativa de identificar os autores e recuperar o material furtado.