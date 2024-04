Obras de cercamento da Cascalheira são iniciadas em Três Lagoas

Dentro de quatro meses, a área da Cascalheira em Três Lagoas estará toda cercada e a entrada no local passará a ser controlada. A empresa contratada pela prefeitura já iniciou as obras de cercamento do local e construção de uma guarita. A primeira etapa da obra foi orçada em R$ 1,5 milhões.

A Cascalheira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica, que está localizada às margens do rio Paraná, em Três Lagoas. A área é um local de lazer que muitas pessoas utilizam nos finais de semana, mas, infelizmente, deixam lixo espalhados pelo recinto. Por esse motivo, para preservar o local, a prefeitura vai cercar e controlar o acesso das pessoas nesse espaço.

Continue Lendo...

A segunda e terceira etapa do projeto, segundo o secretário de Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, está prevista a construção de um centro de convenção e um mirante, para que as pessoas possam contemplar o local.

Veja a reportagem abaixo: