Obras do Parque Linear são iniciadas em Três Lagoas

A empresa Poligonal Engenharia e Construções LTDA, vencedora da licitação, iniciou as obras de execução do Parque Linear, que será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a baixada do bairro Colinos, área de servidão por onde passavam os trilhos da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB), ao longo da avenida Rosário Congro.

O projeto consiste na construção de pista de caminhada, de skate, ciclovia, áreas de esporte, quadras de areia, de vôlei, academias, playground, bancos, entre outros. A ideia é urbanizar esse espaço e ao mesmo tempo oferecer mais opções de lazer à população, desafogando, inclusive, a circular da Lagoa Maior. A obra foi orçada em R$ 6,6 milhões e será executada no prazo de 12 meses.

Orestes Dias Rosa mora em frente à área onde o parque está sendo construído há mais de 20 anos. Ele nos conta que antes o local era tomado pelo mato e que era ele mesmo quem cuidava da limpeza da área. “Eu sempre capinava ali, porque estava cheio de mato. Agora com o parque, vai ficar muito melhor para gente. Vai facilitar bastante pra quem quer fazer uma caminhada”, destacou.