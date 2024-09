Lideranças do PSDB estão de malas prontas para o PL

O cenário político de Mato Grosso do Sul está prestes a passar por mudanças. O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, deve assumir a presidência do PL no estado a partir de janeiro de 2025. A informação foi divulgada pelo atual presidente do diretório regional do PL, Tenente Portela, durante uma conversa em um grupo de redes sociais que reúne lideranças municipais do partido. Essa possível migração de Azambuja para o PL levanta especulações sobre a movimentação política de outras figuras importantes no estado, incluindo o atual governador, Eduardo Riedel (PSDB). Há rumores de que Riedel também poderá seguir Azambuja. No entanto, Riedel prefere manter o mistério.

