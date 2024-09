Onda de calor começa nesta terça-feira e deve bater recordes históricos em Três Lagoas

A previsão do tempo indica tempo estável, com sol o dia todo, sem nuvens no céu. A noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens, e não há previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas estarão em elevação e acima da média para o período, com máximas que podem atingir 37°C.

Aliada às altas temperaturas, a umidade relativa do ar ficará muito baixa durante o período da tarde, em torno de 8% a 20%. Essa situação meteorológica ocorre devido à onda de calor, favorecida pela atuação de uma massa de ar quente e seca.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C.